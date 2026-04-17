BGONAIR Live Новини Днес | 28

БАБХ затвори кланица в Радиново, хигиена нулева

Близо 35 тона храна отиват в екарисаж

17.04.2026 | 09:49 ч. 3
Снимка: БАБХ, архив

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново, след като проверка установи множество нарушения на изискванията за хигиена и месо без документи

В три хладилни камери са открити общо почти 36 тона различни видове месо без възможност за проследимост или с изтекъл срок на годност. От тях близо 35 тона са насочени за унищожаване. Другият 1 тон храни е възбранен. За него се очаква представянето на допълнителни документи, информира агенцията. 

Инспекторите от Централно управление на БАБХ и от областните дирекции в София-град и Пловдив са констатирали лошо санитарно-хигиенно и технологично състояние на срадния фонд, на технологичното оборудване, на хладилни камери и прилежащия терен. По целия технологичен път има неработещи мивки и стерилизатори. Част от хладилните камери не се използват по предназначение. В други се съхраняват смесено годни и негодни храни. Под, стени и тавани са силно замърсени, метални повърхности са корозирали. 

Филтърът за преминаване на персонала не работи и на практика не се извършва никаква дезинфекция. Помещението за транжиране е мръсно, мивката и стерилизаторът не работят. Не се поддържа изискваната температура. Има разкъсани уплътнения на вратите на хладилни камери. 

Инспекторите са констатирали риск от вторично замърсяване при движението на сурово-сушените продукти от камера в камера. 

Дейността на предприятието може да бъде подновена след отстраняване на всички нарушения. 

БАБХ месо хигиена Радиново
