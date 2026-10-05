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Шофьор без книжка се блъсна в бетонна ограда и почина на място

32-годишен водач пък напусна пътното платно и се удари в дърво

05.10.2026 | 12:19 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Шофьор без книжка се е ударил с колата си в бетонна ограда и е починал на място, съобщиха от МВР – Ловеч.

Инцидентът е станал в неделя около 18:30 ч. в село Брестница, община Ябланица. 

Мъж на 34 години от селото при управление на лек автомобил е загубил контрол над превозното средство, излязъл е извън пътя и се е ударил в оградата. В резултат на удара е починал на място.

Установено е, че той е неправоспособен.

По случая в Районното управление в Ябланица е образувано досъдебно производство.

Също вчера около 7:40 ч. в района на ловешкото село Дренов 32-годишен шофьор е напуснал пътното платно и се е ударил в дърво. Той е получил наранявания и е настанен в болница за наблюдение. Пробата му за алкохол е отрицателна. Съставен му е фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата, предаде БТА.

 

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