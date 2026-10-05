Профилактиката и ранното откриване са ключови за лечението на рака на гърдата

По данни на Световната здравна организация през 2024 г. приблизително 2,4 милиона жени по света са диагностицирани с рак на гърдата, а 694 000 са починали от заболяването. Месец октомври е посветен на рака на гърдата.

"Ракът на гърдата е много чест. За съжаление, в България не сме по-назад.

Всяка година се откриват около 4000 жени. Медицината напредва, но най-важното са прегледите. Идеята е да имаме инициативата да ходим на профилактика и трябва да преминаваме през доказано ефективни методи за диагностика така, че ако има някакъв проблем и преди да има оплаквания - да бъде открит", каза мамологът д-р Виктор Йорданов в студиото на "България сутрин".

"Ние препоръчваме, ако човек има стандартен риск, една жена да започне на 30 години да се преглежда с ехография веднъж на година. След 40 би трябвало да премине на по-различна модалност за прегледи и това е мамографията. Нея я провеждаме веднъж на 4 години така, че да сме сигурни, че няма да изпуснем нещо, за което тя още не знае. За жените обаче, които имат фамилна история, темата е малко по-различна. Когато такъв пациент дойде, ние се опитваме да съберем тази информация, за да можем да бъдем по-адекватни", допълни д-р Йорданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му сред най-честите симптоми, които човек може да търси, е да няма уплътнение по гърдите.

"За да знаем дали има или няма уплътнение, трябва самоизследване. Редно е една жена да се изследва сама, да опипва своята тъкан веднъж в месеца. Жените преди 40 имат по-твърда тъкан, защото има повече жлези, а след това се разреждат и са по-лесни за усещане. Един човек трябва да се познава, всеки месец трябва да търси дали няма уплътнение, да няма кървениста секреция от зърната, да вдига ръцете пред огледалото и да търси дали няма хлътване на зърната, на кожата. Но профилактиката означава да не чакаме симптоми, а да се преглеждаме", подчерта той.

Д-р Йорданов поясни, че има и жени, които са на 50 и никога не са ходили на преглед.

"В България няма национална кампания за скрининг, няма да ги поканят.

Някои държави имат такава и ги канят по пощата, като им пускат съобщение за мамография. Подходът към различните възрастови групи е индивидуален. Това заболяване няма еднакво лице. Първата стъпка е да го открием. Ако имаме съмнение, ще направим биопсия, изключително важно е да се вземе материал, защото не всичко, което изглежда черно на екрана, е рак", поясни мамологът.

Той апелира да не се бърза с операциите, а да се отиде там, където се прави кор-биопсия.

"Постоянно се откриват нови методи за лечение, говоря и за хормоналната терапия. Има специално лечение , което се нарича имунотерапия. Индивидуалният подход става все по-прецизен. Това заболяване, хванато в първи стадий, е на 99% лечимо, но човек не трябва да чака симптоми. За съжаление, в България няма много лекари, които да са специализирани. Но нека хората да търсят образен специалист", категоричен е д-р Виктор Йорданов.