Имунотерапия срещу рака: Новите методи значително удължават живота

Имунотерапията революционизира лечението на онкологичните заболявания, а България прави нова крачка в прилагането ѝ.

За първи път у нас започва специализирана програма за обучение на онколози и мамолози, които да използват този тип лечение още по-ефективно при пациентите. Това обяви в предаването "България сутрин" проф. д-р Желязко Арабаджиев, началник на Клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник Токуда" и председател на Българското научно дружество по имуноонкология.

По думите му имунотерапията вече преминава през следващ етап от развитието си, като се работи и върху терапевтични ваксини.

Проф. Арабаджиев посочи първите положителни резултати при пациенти с меланом като изключително важна новина за развитието на този подход.

Напредъкът в медицината постепенно променя и отношението към онкологичните диагнози.

Новите терапии дават възможност за значително удължаване на живота на пациентите.

"Ракът не е присъда в съвремието", подчерта проф. Арабаджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Познанията за онкологичните заболявания са нараснали значително. Генетичното профилиране на туморите позволява да бъдат откривани техните слаби страни и да се прилагат все по-прецизни терапии.

Според специалиста превенцията започва с повишаване на здравната култура и откритото говорене за рака. В забързаното ежедневие много хора отлагат посещението при лекар, което може да забави откриването на заболяването.

Рискът от развитие на онкологично заболяване се определя както от генетични, така и от епигенетични фактори. Сред факторите, върху които човек може да влияе, проф. Арабаджиев посочи тютюнопушенето и затлъстяването.

Носителите на определени генетични мутации могат да бъдат изложени на по-висок риск, но това не означава необходимост от масово изследване на генома.

По-важно е човек да познава фамилната си история. При наличие на случаи на онкологични заболявания в семейството редовното проследяване и профилактиката за заболявания като рак на гърдата и простатата стават още по-важни.

След 40 години профилактиката става особено важна

Онкологичните заболявания се срещат по-често през четвъртото, петото и шестото десетилетие от живота, посочи проф. Арабаджиев. Затова след 40-годишна възраст редовната профилактика придобива особено значение.

Той направи разграничение между профилактиката и организирания скрининг. Профилактичните прегледи до голяма степен зависят от инициативата на самия човек, докато скрининговите програми позволяват системно проследяване на определени групи от населението и ранно откриване на заболяванията.

Според специалиста развитието на скрининга остава сред важните задачи пред България, тъй като липсата му ограничава възможностите за ранно откриване и своевременно лечение на онкологичните заболявания.

По отношение на модерното лекарствено лечение България има сериозен повод за положителна оценка, смята проф. Арабаджиев. При някои онкологични заболявания, включително рака на гърдата, съпоставимостта с европейските препоръки за лекарствена терапия е над 90%.

Страната разполага и с добри възможности за лъчелечение. Големият проблем, според специалиста, е липсата на достатъчно комплексна грижа.

Пациентите често трябва да преминават между различни лечебни заведения за отделните етапи на диагностиката и терапията.

Проф. Арабаджиев определи това като своеобразно "номадство", което трябва да бъде преодоляно чрез осигуряване на цялостна грижа за онкологично болните.