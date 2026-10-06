Пламнаха 3 къщи в столичния кв. "Факултета"

Три къщи пламнаха в столичния квартал "Факултета" снощи. Сигнал за инцидента е получен в 23.00 ч., като на място са изпратени седем противопожарни автомобила.

Няма пострадали при инцидента.

През изминалото денонощие звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в страната са реагирали на 283 сигнала за произшествия и са ликвидирали 183 пожара.

При тях са пострадали двама души.

От възникналите пожари 22 са с материални щети - шест в жилищни сгради, седем в транспортни средства, един в горски масив, един в селското стопанство, два в съоръжения на открито и пет други.

Без нанесени материални щети са 161 от възникналите пожари - 99 от тях в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища; 47 в отпадъци; три в готварски уреди и комини и девет други.