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Пламнаха 3 къщи в столичния кв. "Факултета"

Няма пострадали при инцидента

06.10.2026 | 08:11 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Три къщи пламнаха в столичния квартал "Факултета" снощи. Сигнал за инцидента е получен в 23.00 ч., като на място са изпратени седем противопожарни автомобила.

Няма пострадали при инцидента. 

През изминалото денонощие звената на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в страната са реагирали на 283 сигнала за произшествия и са ликвидирали 183 пожара.  

При тях са пострадали двама души. 

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От възникналите пожари 22 са с материални щети - шест в жилищни сгради, седем в транспортни средства, един в горски масив, един в селското стопанство, два в съоръжения на открито и пет други. 

Без нанесени материални щети са 161 от възникналите пожари - 99 от тях в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища; 47 в отпадъци; три  в готварски уреди и комини и девет други.

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