МВР в кв. "Факултета": Иззети са над 700 дози фентанил, арестувани са 11 души

Стотици дози фентанил бяха заловени при съвместна спецакция на сектор "Наркотици" при СДВР и столичното Трето районно управление.

Задържани са общо 11 души, сред тях и двама криминално проявени мъже, известни с прякорите Гугутката и Джони.

Акцията е проведена в кв. "Факултета". При обиските и претърсванията са намерени над 700 дози фентанил и кристал от рода на метамфетамина.

С повдигнати обвинения са три лица, като те са задържани за 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане и за задържането им под стража.

"Включихме и задържане на голям брой наркозависими лица, които в свидетелските си показания потвърждават, че зареждат ежедневно. Фентанилът е много рисков", заяви директорът на СДВР гл. ком. Любомир Николов.

Николов обясни още, че акцията е проведена в понеделник и е насочена срещу наркоразпространението на фентанил. Проследени са 3 или 4 наркосделки между клиент и наркозависим. Претърсени са три адреса и са намерени над 700 дози фентанил и кристал от рода на метамфетамина.

Фентанилът у нас се разпространява главно в ромските квартали, каза Николов. Наркозависимите са в широк диапазон във възрастта, допълни той.

Николов каза, че в столичния квартал „Красно село” тече полицейска акция, при която има задържани дилъри. Единият е 17-годишен ученик, у когото е установено немалко количество наркотични вещества – канабис и метамфетамин, дозирано в пликчета и използващ Telegram при разпространението.