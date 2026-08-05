Лабораторията във “Факултета”: Фентанил, оръжия и крипто в големи суми ВИДЕО

Вчера в столичния квартал “Факултета” се проведе няколко часова операция на ГДБОП, при която беше разкрита лаборатория за производство и разпространение на фентанил.

Акцията идва след четиримесечно разследване. Разбитата лаборатория в София се счита за ядрото на производството на наркотика у нас. Оттам той е бил разпространяван към българския пазар, като на ден са произвеждани между 6 и 10 килограма.

10 души вече са задържани, като трима от тях са производители, а седем са разпространители.

Оръжия и криптовалути

“Новото от вчера до днес е, че колегите продължават процесуално-следствените действия на терен. Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари - около 350 хиляди евро. Намерени са и криптопортфейли със значителни средства“, коментира пред bTV зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов.

Той добави, че има адреси не само в София, но и в други места в страната. Костов добави, че при трима от арестуваните са били открити около 6 килограма фентанил

“Има задържани в няколко града”, добави зам.-директорът на ГДБОП.

“До този момент фентанилът е най-голямата операция досега срещу производството и разпространението на фентанил у нас. Имало е задържани малки количества в различни части на страната, но досега не беше разкривана лаборатория за производството му“, посочи старши комисарят.

Костов добави, че ГДБОП разполага с информация откъде са доставяни прекурсорите, но това е част от разследването и няма да се изнасят подробности. “На по-късен етап, вероятно на съвместна пресконференция с прокуратурата, ще бъдат оповестени повече данни“, заяви експертът.

Разследването продължава

“Работеше се не само с противогази, но и със специални защитни облекла, защото средата в лабораторията е изключително токсична и опасна. Искам да благодаря на екипите на Военномедицинска академия и на Института по криминалистика към МВР, които ни оказаха сериозна помощ. Благодаря също на оперативните работници, разследващите полицаи и прокурорите, които доведоха тази операция до успешен край“, добави Костов.

“От момента, в който започнахме да ги наблюдаваме, не сме допуснали произведеният наркотик да достигне до пазара. Всички сделки, които сме проследили, са били пресичани в хода на разследването.

Образувани са и други досъдебни производства в различни части на страната, където наркотикът е бил разпространяван. Основната ни цел беше да установим мястото на производство и да прекъснем изцяло този канал“, обясни старши комисар Дарин Костов.

“За нас обаче най-важното беше да задържим групата, която го произвежда. Работата продължава“, заяви комисарят и добави, че се очакват още арести.