Гюров за потопените кораби: Повече от 7 часа нямаме никаква реакция от президента

Кораби вече са потопени до българските брегове. Повече от 7 часа нямаме никаква реакция от президента. България има ли главнокомандващ тогава, когато народът му има нужда от светкавична реакция, или имаме само лице за церемонии? Този въпрос зазаде кандидатът за президент Андрей Гюров по повод атаката над два цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Той отбеляза, че "върховен главнокомандващ не е титла за церемонии" и настоя за незабавно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност.

"Вече сме в условия на реална заплаха. Тази нощ в 4:00 часа два търговски кораба са поразени от дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море, източно от Бяла. Това е предупреждение, което държавата няма право да подмине и да мълчи. Агресията достигна и до нашите брегове, а Йотова вече повече от 7 часа не поема никакъв контрол върху ситуацията. Напротив: позволи на премиера да изземе функциите и с часове закъснение. Залогът са човешки живот и те вече са под реален риск."

Кандидатът за президент постави и въпроса за ролята на Консултативния съвет за национална сигурност в настоящата ситуация:

"Г-н Радев, г-жо Йотова, 9 месеца не е свикван веднъж Консултативен съвет за национална сигурност и заплахата е вече реална. Още нямаме свикан такъв и часове след атаката над българска територия? Имаме ли президент, който поема собствената си отговорност, или чака някой друг да я поеме вместо това? Още нямаме свикан такъв часове след атаката над българска територия. Имаме ли президент, който поема собствената си отговорност, или чака някой друг да я поеме вместо него? Ще бъдат ли българските граждани защитени?"

Андрей Гюров настоя държавните институции да предприемат незабавни действия и да дадат публична информация за ситуацията.

"Настоявам за незабавно свикване на КСНС, ясна публична позиция с посочване на агресора и експресна оценка на необходимите мерки за защита на хората и корабоплаването. Сега институциите трябва да действат заедно и да защитят народа си."

В заключение кандидатът за президент заяви:

"Върховен главнокомандващ не е титла за церемонии и разходки. Върховен главнокомандващ е доказване в най-тежките моменти. Хората няма да простят нещо различно от това."