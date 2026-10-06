Цончо Ганев: Защо се омаловажава, че това може да е атака от Украйна?

"Защо се омаловажава, че това може да е атака от Украйна?" Това попита депутатът от "Възраждане" и зам.-председател на Народното събрание Цончо Ганев по повод атаките с дронове срещу два кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Ганев заяви, че ситуацията е тежка и вече има жертви, но според "Възраждане" случилото се не е неочаквано. Той обвърза позицията си с твърдението на партията, че България е "косвен участник" във войната заради подкрепата си за Украйна.

"Ние от "Възраждане" не можем да разберем защо управляващите се правят на изненадани", каза Ганев.

Допусна версия за превоз на оръжие

Ганев допусна, че един от атакуваните кораби може да е превозвал оръжие към Украйна. Към момента това е негова хипотеза, а не официално установен факт.

От "Възраждане" настояват да бъде установен произходът на дроновете, атакували корабите.

На въпрос на БГНЕС каква би била позицията на партията, ако се установи, че дроновете са руски, Ганев заяви, че подобна атака не трябва да се случва, но допусна и такава възможност.

"Ами да, не трябва да има такива неща, но при военни действия Русия се защитава и това нещо е факт, че може дронът да е руски. Но дали ще е руски? А дали няма да е спекулация", каза той.

Спор за началото на войната

Попитан кой е започнал войната в Украйна, Ганев изложи позицията на "Възраждане", според която причините трябва да се търсят в събитията около Майдана, управлението на Виктор Янукович и Минските споразумения.

"Войната в Украйна не започна с това, което наблюдаваме със специалната военна операция. Започна с Майдана, започна с потъпкването на Минските споразумения", заяви той.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г. Позицията на Ганев представлява политическата интерпретация на "Възраждане" за по-широките причини и началото на конфликта.

Според депутата в момента има "тежка международна пропаганда и спекулация" около това кой стои зад конкретната атака в Черно море.

Ганев защити и легитимността на изборите в Русия

На въпрос на БГНЕС дали, след като поставя под съмнение политическите процеси в Украйна след Майдана, смята изборите в Русия за честни и законни, Ганев отговори категорично, че изборите в Русия са законни.

Междувременно произходът на дроновете, атакували корабите, остава ключов въпрос около инцидента. В публичното пространство се появиха информации, че те може да са руски, но "Възраждане" настоява да не се правят заключения преди официалното установяване на фактите.