Каракачанов: Черно море се превърна в бойно поле

Бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов коментира да очакваме ли навлизане на военни кораби в Черно море. Пред БНР той отговори, че “няма как да очакваме нещо, което от конвенцията от Монтрьо е забранено”.

"Кораби на държави, извън ЕС, могат да пребивават до 20 часа. И позицията на Турция е против в Черно море да влизат чужди военни кораби", добави Каракачанов.

За разчистването на Черно море, където падат дронове и има мини, той коментира, че това е ангажимент на държавите от Черноморския басейн, защото те са най-заинтересовани.

“Има такава инициатива на румънската, българската и турската страна, които са най-застрашени. Не съм чул в Грузия да са се появили мини. Прилежащите държави сме извън конфликта Русия - Украйна, това сме ние, Турция, Румъния и Грузия”, обясни бившият министър на отбраната.

“Грузия нямат никакъв флот, за да участва. Румъния и България със собствени сили могат да неутрализират опасни материали чрез миночистачи. Най-големият флот в Черно море е на Турция, но не си представям как ще образуваме военна армада и ще сваляме дроновете на единия или другия”, добави Каракачанов.

Той е категоричен, че няма значение чии са дроновете след като са поразени два кораба:

"Според мен са руски. Виждам, че дебатът се насочва към руски дронове и колко е лошо. Но това не е първата атака срещу морски съдове в Черно море, 2-3 танкера от сенчестия флот, обслужващи Русия, бяха потопени от украинците. Фактът, че Черно море се превърна в бойно поле, е доста притеснителен и няма значение дроновете руски или украински са. Ако се беше случила авария, представете си кораб, превозващ нефт, замърсяването в Черно море щеше да е с трагични последици, без значение какви са дроновете. Това е тревожен сигнал”, добави Каракачанов.

Той похвали действията на Министерството на обраната и каза, че в случая действат адекватно.