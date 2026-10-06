"Не искаме русский мир": Според Божанов корабът е потопен от руски дронове

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че потъналият търговски кораб в българската изключителна икономическа зона е бил поразен от руски дронове и обвини правителството, че не съобщава тази информация. Към момента българските власти не са обявили официално кой стои зад атаката, а произходът на дроновете се установява.

"Потопен е кораб в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Потопен е от руски дронове, но правителството ни спестява тази информация", написа Божанов.

Той свърза атаката и с позицията на българските власти по отношение на войната в Украйна, като отправи критики към президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев.

"Всички искаме мир. Но не русский мир"

Божанов коментира и решението на Йотова да не подкрепи декларацията на ООН за мира в Украйна.

Според него Кремъл се стреми войната да продължи паралелно с преговорите, докато руската армия атакува украинска инфраструктура и кораби.

"Всички искаме мир. Но не русский мир. Трябва Радев и Йотова да спрат да ретранслират опорни точки на Кремъл", заяви Божанов.

Той постави въпроса как може да бъде постигнат мир, ако огънят не бъде прекратен, и обвини руската страна, че продължава атаките по време на дипломатическите усилия.

Един кораб потъна, екипажът му е в неизвестност

Два търговски кораба бяха атакувани около 3:00 часа тази сутрин в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев съобщи, че при нападението са използвани морски и въздушни дронове.

Плаващият под флага на Того ALFA WATAN е получил критични структурни повреди и е потънал. Целият му екипаж остава в неизвестност, като в Черно море продължава операция по издирването на моряците.

"За съжаление, няма информация абсолютно никаква. Забелязани са спасителни жилетки край кораба, но не и хора", съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

В издирвателната операция са включени сили и средства на Министерството на отбраната, Морската администрация и МВР.

18 души спасени от втория кораб

Вторият атакуван кораб - ABLE, плаващ под флага на Палау, е бил обхванат от сериозен пожар. Всичките 18 души от екипажа са успели да напуснат плавателния съд и са били спасени от българския ферибот DIOSCURIA.

Двама от моряците са тежко пострадали - единият е с изгаряния, а другият с травма на главата. Екипажът е съставен от граждани на Турция и Индия.

Атаката е първият подобен удар срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Българските власти продължават да установяват произхода на дроновете и обстоятелствата около нападението.