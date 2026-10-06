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Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край несебърското с. Кошарица

Откаран е с медицински хеликоптер до УМБАЛ-Бургас

06.10.2026 | 16:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край село Кошарица, община Несебър. Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас с тежки наранявания и опасност за живота, съобщиха за БТА от болницата.

Мъжът бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до лечебното заведение, установи репортер на БТА.

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Инцидентът е станал по обед.

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След падането пострадалият е получил тежки травми, заради които се е наложил спешен въздушен транспорт до Бургас.

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