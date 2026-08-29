Хеликоптер и спасители в акция за пострадал лекар в Пирин

Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей, а това е довело до спасителна акция.
Осем планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция, съобщава. Те са успели да стигнат до пострадалия - д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване, предава БНР.
По първоначална информация той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха.
Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.