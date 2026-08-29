Хеликоптер и спасители в акция за пострадал лекар в Пирин

Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей, а това е довело до спасителна акция.

Осем планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция, съобщава. Те са успели да стигнат до пострадалия - д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване, предава БНР.

По първоначална информация той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха.

Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик.