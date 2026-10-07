Радев: КСНС не е бива да се превръща в сцена на предизборни демагогии

В началото на днешното заседание на Министерски съвет премиерът Румен Радев каза, че Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС), свикан при президента днес, не бива да се превръща в сцена за предизборни демагогии, необходимо е хладнокръвие.

“Няма място за истерия, необходима е трезва преценка”, категоричен е Радев.

Премиерът благодари на екипажа на българския кораб, на лекарските екипи, на всички институции, които са оказали бърза и навременна помощ на моряците.

“България ще задвижи процедури за закупуването на нови зенитно-ракетни комплекси. Въпрос е до седмици да имаме договор”, каза Радев на заседанието.

"Трябва да гарантираме защитата на нашата територия и да допринасяме към отбранителните способности на алианса, но в същото време съм убеден, че наливането на пари в тази война и безкрайното превъоръжаване е много по-скъпо от усилията за дипломация и намиране на трайно решение за мир. Нашето правителство ще продължи да работи в тази посока", увери премиерът.

Радев поздрави и органите на реда за разбитата схема за източване на НЗОК в Пловдив и каза, че ще има подобни проверки в цялата страна.