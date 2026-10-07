Мария Тодорова: Евтиният труд не може да бъде национална стратегия

Мария Тодорова от "Прогресивна България" постави акцент върху доходите, условията на труд и необходимостта България да се отдалечи от икономически модел, основан на ниско заплащане. Тя направи декларация от парламентарната трибуна по повод Световния ден за достоен труд, който се отбелязва на 7 октомври.

"Достойният труд е право да живееш достойно от труда си, не просто да оцеляваш до следващата заплата, не да работиш на две места, за да платиш сметките си, не да избираш между детето и професията си, не след 40 години да се тревожиш дали пенсията ти ще стигне за лекарства и отопление", заяви тя, цитирана от БГНЕС.

"Евтиният труд не може да бъде национална стратегия"

Според Тодорова достойният труд означава не само справедливо възнаграждение, но и безопасност, защита на трудовите права, перспектива и уважение към хората, които създават стойност със своя труд.

Тя посочи, че зад статистиката за заетостта и доходите стоят милиони работещи българи - лекари, медицински сестри, учители, работници, шофьори, инженери, земеделски производители, служители и предприемачи.

"Евтиният труд не може да бъде национална стратегия", категорична беше Тодорова.

По думите ѝ цената на подобен модел се вижда в хората, напуснали България, обезлюдяването на цели региони, недостига на квалифицирани кадри и демографската криза. Към тях тя добави и усещането сред много работещи, че независимо от положения труд не успяват да достигнат нормален стандарт на живот.

Икономическият растеж трябва да стига до хората

От "Прогресивна България" поставят като цел преминаването към икономика, основана на инвестиции, технологии, висока добавена стойност и по-висока производителност.

Според Тодорова обаче подобна промяна има смисъл единствено ако резултатите от нея се усещат и в доходите и качеството на живот.

"Икономиката не е само брутен вътрешен продукт, икономиката е качество на живота и няма истински икономически успех, ако статистиката расте, а работещият човек не го усеща в собствения си дом", заяви депутатът.

Тя подчерта, че политиката по доходите не може да бъде разглеждана отделно от икономическата политика. Според нея заплатите трябва да растат устойчиво заедно с производителността, инвестициите, квалификацията и развитието на икономиката.

Как трябва да се определя минималната заплата?

Тодорова коментира и промяната в механизма за определяне на минималната работна заплата, като настоя той да бъде прозрачен, предвидим и обвързан с обективни икономически и социални показатели.

"Минималната работна заплата не трябва да бъде нито икономически подарък, нито механично число - тя е най-ниската цена, която обществото допуска, за да бъде платен човешкият труд", заяви тя.

Според депутата при определянето ѝ трябва да се търси баланс между необходимостта работещите да получават адекватни доходи и икономическите условия, при които тези доходи се създават. Сред факторите тя посочи производителността, инфлацията, икономическото развитие и устойчивостта на предприятията.