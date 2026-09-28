Адемов: На всеки три години ще се оценява адекватността на минималната заплата

Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата цели да въведе повече предвидимост и прозрачност, като размерът ѝ ще се определя на базата на четири критерия. Това коментира бившият министър на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов в "Денят ON AIR".

По думите му критериите са свързани с европейската директива за адекватни минимални работни заплати и всеки от тях може да бъде измерван на годишна база.

"Тези четири критерия са национално измерими критерии. Националната статистика е тази, която казва каква е стойността на тези критерии. Всеки един от тези четири критерия е измерим на годишна база", обясни Адемов.

Как ще се определя минималната заплата?

Той посочи, че един от спорните въпроси е свързан с разликата между стария и новия механизъм, като добави, че при досегашното правило минималната работна заплата се е определяла като 50% от средната работна заплата.

Според него, новият подход предвижда да се вземат предвид покупателната способност, производителността на труда и още показатели, като всеки от четирите критерия има относително тегло от 25%.

"Ако се търси обективен механизъм, прозрачен механизъм, а не административно наложен, защото директивата за минималните работни заплати говори за устойчиви минимални работни заплати, които да стимулират колективното трудово договаряне", каза той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Адемов обясни, че в рамките на новата процедура министърът на труда и социалната политика ще определя интервал между действащия размер на минималната заплата и максималния размер, изчислен според четирите критерия. След това социалните партньори ще преговарят за конкретната сума.

По думите му ако не бъде постигнато споразумение, предложението ще бъде внесено от министъра на труда и социалната политика в Министерския съвет, който ще определи окончателния размер.

Какво означават 60% от медианната заплата

На всеки три години ще се оценява адекватността на минималната работна заплата. Един от критериите е тя да бъде съпоставяна с 60% от медианната работна заплата, а другият е свързан с издръжката на живот, посочи бившият министър.

По думите на Адемов в момента няма национална институция, която да изследва последния показател, затова Националният статистически институт ще трябва да разработи методика за неговото определяне.

"Ако тази методика за определяне на адекватността на минималната работна заплата покаже изкривяване в част от критериите, тогава ще има възможност за корекция", поясни той.

Според него новият механизъм има слабости, но създава по-ясна рамка за работодателите, държавата и социалните партньори.

"Това, което предлагат в момента управляващите, въпреки своите слабости, дава възможност за устойчив механизъм за определяне на минималната работна заплата".

Данъкът върху свръхпечалбата

В разговора беше коментирано и предложението за 33% данък върху свръхпечалбата в определени сектори. Адемов подчерта, че мярката трябва да бъде разглеждана заедно с останалите промени в приходната и разходната част на бюджета.

Той отбеляза, че положителното в предложението е, че става дума за еднократен данък върху свръхпечалбата, но според него е необходимо да се търси баланс при увеличаването на приходите.

"Когато говорим за мерки в приходната част, трябва да се търси баланс между увеличаването на приходите от определени данъци", заяви Демов.

По думите му основният проблем за дефицита не е само в приходната част, а и в разходите, където съществуват автоматични механизми, които натоварват бюджета.