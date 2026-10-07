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Багери влязоха в „Столипиново“: Рушат незаконни постройки, свързвани с наркоразпространение

Акцията започна от ул. „Ландос“, полицията охранява премахването заради опасения от напрежение в махалата

07.10.2026 | 13:37 ч. 11
Снимка: ОД на МВР -Пловдив

Снимка: ОД на МВР -Пловдив

Събарят незаконни огради, къщи и складове за наркотици в ромската махала "Столипиново", в Пловдив. Багери рушат постройките, в които има информация, че са се ползвали като пунктове за наркоразпространение.

Започнаха от постройките на ул. "Ландос". 

Екипи на полицията охраняват дейностите по премахване на сградния фонд, за да се гарантира, че няма да има сблъсъци с местни жители и напрежение в махалата. 

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Собствениците им макар и предварително да са били предупредени не са ги напуснали. 

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На място е и директора на пловдивската полиция, който заяви че акцията е съвместна с районната администрация, и е продължение на акциите в борбата с наркоразпространението.

Акцията е част от мерките, за които полицейският началник настоя още на среща през юни с кмета на район "Източен" в Пловдив. Тогава Костадинов се аргументира с нуждата от постигане на по-голяма ефективност в борбата с продажбата на дрога.

Тогава бяха инспектирани редица адреси, като акцентът бе поставен именно върху улиците „Джебел“, „Калина“ и „Ландос“. 

Подобна операция с багер имаше и през лятото в столицата, в кв. "Факултета". В имота, който беше обект на полицейска акция по задържането на наркодилърка, бяха изградени незаконни високи огради с бодлива тел и постройки към къщата, за да възпрепятстват влизането на полицията.
Очаква се акцията да продължи и през утрешния ден. 

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Тагове:

багери Столипиново незаконни постройки наркоразпространение
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