“Свинският грип“ се завърна: Първи случай на A(H1N1)pdm09

От Националния център по заразни и паразитни болести съобщиха, че е регистриран първи случай за сезона на грипен вирус A(H1N1)pdm09, по-известен като “свинки грип”.

В Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR грипният вирус A(H1N1)pdm09. Той е идентифициран в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" в София, съобщава БТА.

Само преди няколко дни беше потвърден и първия за сезона грипен вирус A(H3N2).

За настъпващия грипен сезон в страната ще бъдат доставени общо 770 хиляди дози противогрипни ваксини. Назалните противогрипни ваксини за деца вече са доставени и имунизацията на децата започна на 5 октомври.

От Министерството на здравеопазването посочиха, че през ноември предстои доставка на 70 хиляди дози противогрипни ваксини за свободния пазар.