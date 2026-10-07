Прокурорската колегия пита Магдалена Лазарова дали иска да стане и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще пита зам. главния прокурор Магдалена Лазарова дали е съгласна да бъде определена за и.ф. главен прокурор. Това стана ясно на днешното заседание на колегията.

От друго решение, взето днес от колегията – да внесе предложение за определянето на Лазарова за временен главен прокурор на заседанието на Пленума на ВСС на 15 октомври, изглежда, че тя ще даде съгласие.

На 22 октомври изтича шестмесечният срок, в който зам. главният прокурор Ваня Стефанова изпълнява временно функциите на главен прокурор. Тя беше определена за такава на 22 април т.г.

Според чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт при предсрочно прекратяване или при изтичане на мандата на председателите на ВКС и ВАС или на главния прокурор, се определя и.ф. ръководител за не повече от 6 месеца, независимо дали е имало прекъсване в изпълнението на функциите.

С последните промени в ЗСВ от лятото на тази година вече Пленумът на ВСС окончателно гласува кой да е и.ф. председател на ВКС и на ВАС, както и главен прокурор, като това става по предложение на съответната колегия.

Заради това, когато бъде получено съгласие от Лазарова, Пленумът е този, който окончателно ще определи следващия и.ф. главен прокурор.