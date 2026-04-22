Ваня Стефанова е новият и. ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Решението беше взето единодушно и без дебат. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Досега Ваня Стефанова изпълняваше длъжността заместник на главния прокурор, като бе назначена по предложение на Борислав Сарафов.

Днес, след като Борислав Сарафов се оттегли от поста и.ф. главен прокурор, колегията изпрати писмо до Стефанова, с което да поиска съгласието й временно заеме длъжността за срок от шест месеца. Причината е, че тя е най-старшият прокурор във Върховна касационна прокуратура, след нея е другият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. В края на днешното заседание на колегията се получи и съгласието на Стефанова.

Ваня Стефанова е била следовател в Софийска окръжна следствена служба от 03.06.1997 г. - 25.06.2001 г. След това е прокурор в Районна прокуратура – Сливница и заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница. От април 2010 г. е прокурор в Софийска градска прокуратура. Впоследствие в периода 13.09.2013 г. - 04.03.2015 г. е заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. После Стефанова се връща в Софийска градска прокуратура, а от 2019 г. е прокурор във Върховна касационна прокуратура. През януари 2025 г. е избрана за заместник главен прокурор от Прокурорската колегия на ВСС, посочва БТА.

Припомняме, че Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор, както и назначен за изпълняващ функциите главен прокурор да може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г., след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор.