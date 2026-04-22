Предлагат Ваня Стефанова да бъде назначена за и.ф. главен прокурор на мястото на Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да изпрати писмо до заместник главния прокурор Ваня Стефанова, с което да се поиска съгласието й да бъде определена за и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Решението е единодушно.

Колегията прие за сведение писмото на Борислав Сарафов от днес, с което оттегля съгласието си да изпълнява функциите главен прокурор.

Борислав Сарафов бе избран за изпълняващ функциите главен прокурор през юни 2023 г. от Прокурорската колегия на ВСС, след оставката на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. До процедура за избор на нов главен прокурор не се стигна, след като бяха приети законови промени, според които състав на Пленума на ВСС с изтекъл мандат да не може да избере главен прокурор, както и назначен за изпълняващ функциите главен прокурор да може да заема поста само шест месеца. Сегашният състав на Висшия съдебен съвет с неговите две колегии и пленум работят с изтекъл мандат от края на 2022 г. През септември 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за и.ф. главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, въпреки измененията. Това се случи отново и през 2026 г. след като служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов внесе предложение във ВСС за определяне на нов и.ф. главен прокурор.