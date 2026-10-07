Руското посолство в България: Ударените кораби в Черно море не са били мишена на Москва

Руското посолство в България обяви, че ударените търговски кораби в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море, не са били мишена на руските въоръжени сили.

"Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година", посочиха от посолството пред bTV "Изхождаме от това, че за да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването."

Зеленски обвини Русия

По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви в традиционното си видеообръщение, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Украинският президент изрази съболезнования на близките на загиналите и ранените моряци. Той добави, че се работи по изясняване на всички обстоятелства около атаката срещу плавателните съдове.

"Работим за събиране на цялата налична информация за най-новото нападение в Черно море, насочено срещу граждански кораби. Изказваме съболезнования на всички засегнати. Украинските сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето", казва Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Вчера около 3 часа на около 70-80 морски мили източно от град Бяла, в пределите на българската изключителна икономическа зона, атаки с морски и въздушни дронове поразиха два 25 000-тонни търговски кораба.

Единият плавателен съд потъна за броени минути, оставяйки екипажа си в неизвестност, а 18 моряци от втория пламнал плавателен съд бяха спасени при мащабна среднощна операция с участието на български ферибот, Военноморските и Военновъздушните сили.

Инцидентът предизвика остра реакция от Брюксел, свикване на Консултативния съвет за национална сигурност от президента Илияна Йотова и политически сблъсък в София.