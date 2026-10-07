КСНС се събира след ударите по корабите: Готова ли е България за заплахата от дронове?

Президентът Илияна Йотова свиква днес от 13:00 часа Консултативния съвет по национална сигурност заради атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

На този фон експерти предупреждават, че войната все по-осезаемо излиза извън територията на Русия и Украйна, а България трябва да оцени доколко е подготвена да открива и противодейства на подобни заплахи.

"Над 200 кораба са атакувани за последната година"

Бившият заместник-външен министър Любомир Кючуков заяви пред Bulgaria ON AIR, че случилото се не е безпрецедентно на фона на войната в Черно море.

"Атаката не е безпрецедентна. Над 200 кораба са атакувани за последната година в Черно море. Войната вече не е само на териториите на Русия и Украйна, в Черно море се водят целенасочени военни действия. Атакуват се кораби на трети страни с цивилен екипаж. Международното право е нарушено", коментира той.

Според Кючуков логиката на конкретния инцидент по-скоро насочва към руски произход на дроновете, но той подчерта, че не разглежда случилото се като пряка атака срещу България.

"Това не е атака срещу България, но носи много сериозен риск за държавата. Мерки задължително трябва да се вземат и да се изгради цялостна система", заяви дипломатът.

"Системата ни не е насочена към дронове"

Полковник Иван Миланов, вицепрезидент на Международната асоциация за борба с дроновете, предупреди, че съществуващите способности на България не са изградени за откриване на подобен тип заплахи.

"Имаме хубава радарна система за кораби, но тя не хваща дронове. Имаме доста липсващи компоненти", посочи той.

Според Миланов страната трябва да започне с цялостна оценка на риска и да изгради способности за ранно откриване и защита по суша, вода и под вода. Той посочи, че България може да използва опита на държави като Украйна и Израел.

"Нямаме гаранция, че утре дрон няма да падне върху наша сграда", предупреди Миланов в студиото на "България сутрин".

Опасения и за износа на зърно

Експертите поставиха и икономическия аспект на атаките в Черно море. Миланов допусна, че и двата засегнати кораба са превозвали зърно, като според него ударите могат да бъдат част от стратегия за ограничаване на украинския износ през морето. Това е негова оценка, а не официално потвърдена информация.

Кючуков също предупреди, че продължаващите атаки срещу корабоплаването могат да се превърнат във фактор за задълбочаване на продоволствените проблеми в глобален мащаб.

"Военната линия е да се осигури защита, отсъства политическата линия, която може да реши конфликта. Без решаване на конфликта, това ще става все по-опасно като риск. Трябва да търсим спиране на войната", заяви той.

Какво се случи в Черно море?

Два търговски кораба бяха атакувани с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. ALFA WATAN потъна, а издирвателната операция за екипажа му впоследствие беше прекратена.

Вторият кораб - ABLE - беше обхванат от сериозен пожар. Екипажът му беше спасен, като двама моряци пострадаха по-тежко - единият с изгаряния, а другият с травма на главата.

След инцидента българските власти започнаха да изясняват произхода на дроновете и обстоятелствата около атаката. Именно рисковете за националната сигурност и необходимите действия след случилото се ще бъдат във фокуса на свикания за днес КСНС.