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Ивайло Мирчев: Дронът е руски, има свидетел, който го е видял

Съпредседателят на "Демократична България" против "беззъбата" декларация на КСНС

08.10.2026 | 08:23 ч. Обновена: 08.10.2026 | 08:23 ч. 116
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Дронът, атакувал корабите в нашата зона, е руски. Свидетел го е видял. Руски кораби там не е  имало. Маршрутът се използва от Румъния, Украйна и България. Това обяви съпредседателят на "Демократична България"  Ивайло Мирчев по Нова тв, коментирайки заседанието на КСНС в сряда, свикано по повод атакуваните с дрон два търговски кораба в нашата изключителна икономическа зона.  

"Има свидетел, който е разпознал, че става дума за руски дрон.

Този свидетел е бил в района",

каза Мирчев. Чухме много неща на заседанието на  КСНС, добави той, допълвайки, че не може да разкрие подробности от казаното, защото заседанието е било закрито. За никого нямало съмнение чии са дроновете, повтори той няколко пъти. 

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Той добави, че България изнася около 14 млн. тона товари и внася горе-долу толкова. "Сега си представете как скачат застраховките", обясни Мирчев.  

"За това ние

не искахме тази беззъба декларация от типа мир за целия свят.

Втората ни точка беше да се започнат мирни преговори след спиране на бойните действия. Искаме Русия да не напада чужди кораби", каза още депутатът.  

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Според него е много трудно да бъдат защитавани териториалните води и изключителната икономическа зона от дронове. "Технологиите при дроновете се развиват със седмици. Ние предложихме страната ни да участва във всички антидрон инициативи на НАТО и ЕС. Страната ни да има добро сътрудничество с Украйна, а не да бъде толкова срамежлива", добави Мирчев.  

Той допълни, че нямало никакво съмнение коя е атакуващата страна.  

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