Спират шести блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян днес, 8 октомври, за планов годишен ремонт. Очаква се ремонтните дейности да продължат до края на ноември.

Спирането на шести блок от електроенергийната система на страната е предварително съгласувано с Централното диспечерско управление към "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, съобщиха от дружеството.

Изключването е извършено след подадено предварително заявление и е част от планираните дейности по годишната ремонтна програма на атомната централа.

По време на престоя ще бъдат изпълнени необходимите технически мероприятия, заложени в годишната програма за ремонт на блока.

Паралелно с това ще се реализират и планирани мерки, свързани с осигуряването на дългосрочната експлоатация на блоковете на АЕЦ "Козлодуй".

В рамките на ремонта реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво. То ще бъде използвано за предстоящата 32-ра горивна кампания на блока.

Докато шести блок е в планов ремонт, пети блок на АЕЦ "Козлодуй" продължава да произвежда електроенергия.

Натоварването му ще бъде съобразено с нивото на река Дунав и възможностите за осигуряване на необходимото техническо водоснабдяване на атомната централа.