Кола блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

9-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Горна Оряховица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 07:30 часа на 7 октомври. По първоначални данни 55-годишен шофьор от Горна Оряховица не е пропуснал детето, което пресичало по пешеходната пътека, и го е блъснал.

След произшествието 9-годишното дете е транспортирано до Спешна помощ във Велико Търново, където лекарите са установили нискостепенна фрактура на прешлен. Родителите му обаче са отказали хоспитализация.

На 55-годишния водач са направени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.

На 13 август 13-годишно момиче също пострада при пътен инцидент на пешеходна пътека във Велико Търново, пише БТА.