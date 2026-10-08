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Кола блъсна 9-годишно дете на пешеходна пътека в Горна Оряховица

Пробите за алкохол и наркотици на 55-годишния шофьор са отрицателни

08.10.2026 | 11:33 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

9-годишно дете е пострадало, след като е било блъснато от автомобил на пешеходна пътека в Горна Оряховица, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал около 07:30 часа на 7 октомври. По първоначални данни 55-годишен шофьор от Горна Оряховица не е пропуснал детето, което пресичало по пешеходната пътека, и го е блъснал.

След произшествието 9-годишното дете е транспортирано до Спешна помощ във Велико Търново, където лекарите са установили нискостепенна фрактура на прешлен. Родителите му обаче са отказали хоспитализация.

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На 55-годишния водач са направени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, а обстоятелствата около инцидента се изясняват.

На 13 август 13-годишно момиче също пострада при пътен инцидент на пешеходна пътека във Велико Търново, пише БТА.

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