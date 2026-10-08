ГЕРБ предлага по-нисък акциз и 9% ДДС за горивата

ГЕРБ предлагат намаляване на акциза и ставката на ДДС на горивата за справяне с цените им. Това съобщиха на брифинг пред журналисти в Народното събрание Жечо Станков и Александър Иванов от ГЕРБ.

От партията на Бойко Борисов смятат, че кабинетът на Румен Радев трябва да тръгне "по утъпкания път на Хърватия".

"Цените на горивата през месец август и септември достигнаха до най-високите си нива в историята, което води до изключително голяма инфлация и дълбоко бъркане в джоба на всеки български гражданин", каза Станков, като уточни, че са проучили всички европейски практики и предлагат решение, което да даде шанс правителството да предприеме мерки, каквито са предприели държави като Испания, Хърватия и Полша.

По думите му това ще намали не само цената на горивата, но и ще задуши инфлацията.

"Цената на дизела и бензина не отива само през резервоара на домакинствата, не бърка само дълбоко в джоба им, а отива и в земеделието, в цените на стоките и услугите, в логистиката“, добави той и допълни, че насочват конкретно действията по линия на хърватския модел за намаляване допълнително на акциза с до 22 евроцента за дизела и за бензина (без ДДС) и съответно намаляване на ставката за ДДС.

Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше отхвърлено с гласовете на „Прогресивна България“, каза Александър Иванов. По негови думи предложените мерки биха дали конкретно отражение с 40 евроцента намаление на цената на бензина и 43 евроцента на дизеловото гориво.

Предлагаме двукомпонентна мярка – едната е намаление с до 22 евроцента на литър чрез модификация на акциза и временно намаляване на ставката на горивата на 9%, обясни Иванов.

Предлагаме и създаване на механизъм за контрол как тези облекчения да стигнат до всеки български гражданин чрез мониторинг от институциите, които са в правомощията на правителството на Румен Радев, допълни той.

Увеличаването на цените на стоките и услугите за съжаление продължават и предизборните обещания на правителството на Радев за справяне с повишаващите се цени към момента не дават ефект, каза Станков. Той посочи, че от формацията ще се борят това предложение да влезе в зала.