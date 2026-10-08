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Камион полетя в дере, шофьорът се е отървал само с уплаха СНИМКИ

Движението не е затруднено

08.10.2026 | 12:55 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тежък инцидент се размина без пострадали тази сутрин на Подбалканския път. 

Камион излезе от платното на остър ляв завой и полетя в дерето в участъка между Челопеч и Долно Камарци, съобщи БГНЕС.

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За щастие, водачът на тежкотоварната машина е напълно невредим. Той се е отървал само със силна уплаха след падането.

Към момента движението в района не е затрудено и трафикът се осъществява нормално. Очаква се преминаването да бъде спряно за кратко малко по-късно, само докато специализирана техника изтегли пропадналия камион от дерето. 

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Тагове:

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