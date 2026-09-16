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Катастрофа между кола и камион затруднява движението по АМ "Хемус"

Инцидентът е около 31-вия километър, затворена е дясната активна лента

16.09.2026 | 18:35 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа между лек автомобил и камион затруднява движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна. Пътният инцидент е станал около 31-вия километър, съобщиха от МВР.

По първоначални данни са се ударили лек и товарен автомобил. След сблъсъка леката кола е излязла вдясно извън пътното платно и се е преобърнала. Пътник от автомобила е съобщил за оплаквания. Няма информация за други пострадали.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

Заради произшествието временно е затворена дясната активна лента на магистралата. Автомобилите преминават през останалите свободни ленти, а движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

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