Пеевски: Пълно фиаско за Демерджиев, само лъжи видяхме

Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин, каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски за днешното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски.

Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, каза Пеевски и допълни, че министърът не е показал нищо.

Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи, каза Делян Пеевски.

„Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той е просто един лъжец“, каза още лидерът на ДПС.

По-рано вътрешният министър Иван Дмерджиев заяви пред депутатите, че в документацията, получена от „Хипериън авиейшън" по искане от ГДБОП не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Пеевски за полети в периода 1 януари 2023 г. - 15 юни 2026 г.

Фактурите са издадени и платени от „Спектрум еър" ЕАД за 36 банкови превода на стойност 5 083 800 евро. Едни и същи хора фигурират като действителни собственици в дружеството „Спектрум еър" ЕАД, закупило самолета за извършване на полетите на Делян Пеевски, добави министърът.