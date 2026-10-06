Оставка на шефа на „Автомагистрали“ на фона на скандала с мантинелите на „Хемус“

Какво се случва с мантинелите на АМ "Хемус"? Шефът на "Автомагистрали" инж. Иван Кунев хвърли оставка.

"АПИ сключи договор на 29 септ. 2026 г. с "Автомагистрали" за възстановяването на ограничителните системи по пътната мрежа. Ограничителната система на металния мост е монтирана от "Автомагистрали". Не са нанесли щета по пътната мрежа. Това е цяла система на съоръжението, най-важно е обезопасяването на пътния участък", заяви в предаването "Денят ON AIR" Венцислав Ангелов - член на Управителния съвет на АПИ.

Той увери, че всички материали са предоставени на "Автомагистрали", а те пък са предоставили всички документи, които отговарят на нормативните уредби в държавата.

"От АПИ се очаква да възстановим компрометираните звена. Целта на АПИ е да възстанови щетите след ударите. Абсолютно се осъществява контрол. След завършване на всички видове дейности се извършва втори мониторинг", подчерта Ангелов.

АПИ прави проверки по офертите и сключените договори, поясни гостът на Bulgaria ON AIR.

Ако има констатирани нередности, те ще бъдат отстранени от "Автомагистрали".

"Автомагистрали" трябва да са на място и на момента да отстраняват нередностите при удари, стана ясно още от думите на Ангелов.

АПИ работи по новите поръчки и възнамеряват ограничителните системи да бъдат заложени в поръчките за текущ ремонт и поддръжка.

По думите на Ангелов комуникацията между АПИ и министър Шишков е на много добро ниво.

"Напрежение няма. Ежедневно ни се поставят задачи, не смятам, че някой някога е оказвал натиск. Комуникацията с министър Шишков върви ежечасно", изтъкна той.

На инж. Иван Кунев не е оказван натиск да напусне "Автомагистрали", мотивите му са лични, заяви още Василев.