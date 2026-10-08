Поради липса на кворум, заседанието на парламента беше закрито половин час преди края

Заради липса на кворум в пленарната зала заседанието на Народното събрание беше закрито половин час преди редовния край - 14:00 ч.

Преди второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет, Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" поиска да се провери дали в залата има достатъчно депутати, за да се гласуват текстовете.

Минималният брой е 121, регистрираха се 119 народни представители. Председателстващият заседанието Рая Назарян даде почивка.

След повторната проверка, отново нямаше кворум и отново на таблото беше изписано, че са се регистрирали 119 депутати, поради което и заседанието беше закрито.

Представителите на опозицията - ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ не се регистрираха, въпреки че част от народните представители от тези парламентарни групи бяха в пленарна зала. Аргументът на опозицията е, че искат да покажат, че управляващите, които имат мнозинство от 131 народни представители, не могат да се справят с това да съберат нужния кворум.

Следващото редовно пленарно заседание ще се проведе утре, 9 октомври, от 9.00 часа. По традиция в петък се провежда парламентарен контрола. |

