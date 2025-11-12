IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Липса на кворум провали заседание на Комисията по бюджет и финанси

Утре бюджетът трябва да бъде гледан от НСТС

12.11.2025 | 16:52 ч. 3
БГНЕС

Липса на кворум провали заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Днес по инициатива на ПП-ДБ депутатите трябваше да изслушат позициите на работодателските организации и синдикатите относно проекта на държавен бюджет на България за 2026 г.

От заседанието отсъстваха народните представители от управляващата коалиция.

Утре се очаква проектобюджетът да бъде гледан на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

