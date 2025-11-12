Липса на кворум провали заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента. Днес по инициатива на ПП-ДБ депутатите трябваше да изслушат позициите на работодателските организации и синдикатите относно проекта на държавен бюджет на България за 2026 г.

От заседанието отсъстваха народните представители от управляващата коалиция.

Утре се очаква проектобюджетът да бъде гледан на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.