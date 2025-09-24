Липса на кворум в НС, депутатите с 15-минутна почивка

15 минути почивка обяви председателят на НС Наталия Киселова поради липса на кворум в пленарната зала. Почивката беше дадена почти веднага след началото на днешното заседание.

До това се стигна още при обсъждането на седмичната програма, след спор между Асен Василев ПП-ДБ и Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". Василев предложи като точка първа за четвъртък да бъдат включени промени в закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи Украйна.

Цонев обаче възрази, обяснявайки, че тези мерки веднъж вече са били приети, но резултатът от тях е бил по-скоро негативен. Впоследствие се оказа, че въвеждането на такса върху транзита на руски газ не е мярка срещу режима на Путин, а е мимикрия, защото не може да бъде начислена и събрана такава от клиентите на "Булгартрансгаз", обясни депутатът.

“Стигна се до това, че Унгария заплаши, че ще наложи вето върху приемането ни в Шенген и се наложи да отменим разпоредбата, продължи той. Отделно дерогацията на свой ред наля в касите на Путин много пари. Когато някой се прави боец срещу режима на Путин, трябва да е наясно, че е налял милиард в неговата каса”, каза Цонев.

Василев поиска от Киселова да прекъсва Цонев, когато говори неверни неща. “Вече сме в Шенген, няма пречки това да бъде гласувано, да вземем 3 млрд.на година от транзитни такси и така да помогнем на бюджета и на българските граждани”, обясни Василев и поиска прегласуване, но преди това проверка на кворума.

След направената проверка се оказа, че в залата са 111 депутати, което наложи и прекъсването от 15 минути.