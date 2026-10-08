Дянков: Данък “свръхпечалба“ за банките е смислен, има го в ЕС

Бившият министър от кабинета “Борисов” 1 Симеон Дянков коментира, че данък “свръхпечалба” за банките е доста добре приет в другите страни от ЕС.

"В 12 държави от ЕС, което почти половината, вече има подобен данък "свъхпечалба" върху банките. Някои от тях го изчисляват по един, други - по друг начин. Не следва в България да изпитваме ужас и да имаме диалог дали това е смислено, или не. Щом в половината държави от ЕС вече има такъв данък, значи е смислено", коментира пред БНР икономистът.

Според Дянков основната логика на правителството за въвеждането на този данък е търсене на приходи.

"Ако правителството върне назад и това не стане, ще трябва да гледат много по-сериозно разходите”, на мнение е бившият министър.

В МВР и в Министерството на отбраната са огромните разходи, които трябва да се съкратя, посочи той и уточни, че за покриване на бюджетния дефицит е необходимо съкращаване на разходите/

"Не трябва да се съкращават разходите за инфраструктура, защото за икономиката те са най-важни”, каза още Дянков.