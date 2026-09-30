Васил Велев: Реакцията на бизнеса за данък "свръхпечалба" е отрицателна

"Бизнесът се обявява против въвеждането на данък върху свръхпечалбата, заяви председателят на АИКБ Васил Велев, предупреждавайки и за рисковете от високите цени на електроенергията.

Председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в предаването "България сутрин" коментира как ще се отразят на бизнеса предлаганите от управляващите промени в данъчните закони. Според госта зад пакета от данъчни промени се виждат икономически политики, свързани с насърчаване на производството.

По думите му върху производствения сектор не е предложен такъв данък, а са предвидени и някои облекчения.

"Има някои облекчения - вдигане на прага на същественост при признаване на разход за малки инвестиции, ускорена амортизация за високите технологии, което на практика е данъчно облекчение", каза Велев.

Той очаква негативна реакция от страна на бизнеса към предложението за данък върху свръхпечалбата

"Реакцията на бизнеса относно данък "свръхпечалба" ще бъде по-скоро отрицателна", заяви Велев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му трябва да се търсят механизми, чрез които да се облага свръхпечалбата, произтичаща от спекулативно увеличение на цените.

Велев подчерта, че е положително, че не се предлага облагане на свръхпечалбите в производствения сектор.

"В производството всички печелят, докато в останалите сектори - колкото повече е спечелил един, толкова повече е загубил друг", смята председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Данъчните оценки на имотите

Велев посочи, че бизнесът подкрепя останалите предложения, въпреки че сред тях има и допълнителни тежести. Като пример той даде увеличаването на данъчните оценки на имотите.

На мнение е, че настоящите данъчни оценки значително изостават от реалните цени на имотите. Той отбеляза, че от последната им промяна стойността на имотите е нараснала многократно, както и доходите.

"Данъчните оценки много са изостанали от реалните цени на имотите. Откакто не са пипани, имотите са поскъпнали два пъти и половина. Заплатите са нараснали шест пъти оттогава", каза Велев.

Сериозен проблем за бизнеса остават цените на електроенергията

Велев посочи, че на свободния пазар те са значително по-високи спрямо миналата година.

Той допълни, че при липса на компенсации по-високите разходи за електроенергия в крайна сметка се прехвърлят върху цените на произвежданите стоки и услуги.

По отношение на новите критерии за определяне на минималната работна заплата Велев отбеляза, че по механизма са водени многогодишни преговори.

"Има постигнато съгласие за механизма. Механизмът предвижда да се отчитат четири параметъра с равно тегло - средна заплата, медианна заплата, инфлация и производителност на труда", обясни Велев.

Той обърна внимание и на дела на хората, които получават минимална работна заплата у нас

"В света минимална работна заплата получават хората без квалификация и трудови навици - 3-4%. В България 37% получават минимална работна заплата", уточни Велев.

Според него размерът на минималната работна заплата в България е висок спрямо произведеното от икономиката.

"Минималната работна заплата у нас е най-висока спрямо това, което изработваме", добави Велев.