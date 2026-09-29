Хампарцумян: Данък свръхпечалба ще се усети от клиентите

Банкерът Левон Хампарцумян коментира предложението на финансовото министерство за данък “свръхпечалба”. По думите му той ще се отрази на клиентите на банките. За подобно нещо предупреди и управителят на БНБ Димитър Радев, предизвиквайки задочен спор с финансовият министър Гълъб Донев.

Идеята за въвеждането на 33% данък върху т.нар. “свръхпечалби” за 2027 г. е част от данъчния пакет, предложен от Министерството на финансите. Засегнати се очаква да бъдат банки, застрахователи, презастрахователи, телекоми, фирми за бързи кредити и търговски вериги с над пет обекта.

По думите на Хампарцумян вдигането на данъци си има цена. “Когато данъкът е върху финансовото посредничество, част от тази цена може да премине отвъд данъкоплатеца”, каза още банкерът пред Bulgaria ON AIR.

Според Хампарцумян мярката несъмнено ще се усети по джоба на потребителите.

"Когато се изтегли ликвидност от една система, посредством данъци... този данък се прехвърли на клиентите на банките, физическите лица и българската икономика. Това е концепция, която идва от много далечни времена, когато българската икономика не беше много успешна", коментира експертът.

Ще продължи ли имотният бум?

Според Хампарцумян по-високите лихви, които очакват специалисти заради облагането на банките, ще охладят активността при покупко-продажбите на имоти.

"Ако се намали кредитирането, при по-стриктни правила или по-високи кредити, ще се отрази негативно на имотния пазар, което само по себе си не е непременно лоша новина. В момента виждаме един бум, който е по-добре да спре", подчерта банкерът.

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