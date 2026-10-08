Икономическа полиция разследва имало ли е "такса спокойствие" в Общински паркинги - Варна

Отдел "Икономическа полиция" към дирекцията на МВР във Варна разследва корупционни практики, прилагани от служители в предприятието „Общински паркинги и синя зона“.

Акцията във фирмата се проведе днес. Инспектор Цветелина Димитрова от "Икономическа полиция" поясни пред медиите, че се работи по сигнал от гражданин. По думите ѝ подадената информация е, че различни обекти са били принуждавани да си плащат "такса спокойствие".

Разследването е образувано сега, допълни Димитрова. По думите ѝ ще се събират документи и данни, предстоят и разпити на служители на общинското предприятие, за които се предполага, че са имали отношение към тези корупционни практики.

По случая все още няма задържани, каза Димитрова. Тя добави, че в хода на самото разследване ще се изясни кой в какво качество ще бъде привлечен – на обвиняем, или на свидетел.