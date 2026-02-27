Множество сигнали за искана "такса спокойствие" от инспектори на БАБХ

Има множество сигнали, че инспектори от БАБХ искат "такса спокойствие" и текат проверки от Инспектората.

Това обяви пред БНР изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. Той призова всички хора, които са били обект на такава дейност, да подадат сигнал.

В интервю д-р Мавровски съобщи и за "абсолютен геноцид върху служителите на БАБХ". По думите му има 922-ма души, които са освободени за последните 3 години от агенцията по различни причини:

"Има и пенсионери, но по-голямата част от тези хора са работещи, знаещи и можещи. Опитвам се всеки един от случаите да разглеждам. Стига се до определен натиск по определени казуси. Самата Агенция остава без експерти, съответно и без лекари на терен, което е опасно за националната сигурност. Целта е да се поставят хора, които да си затварят очите и които да могат да бъдат контролирани. Опитвам се в момента да върна този екип обратно и Агенцията да започне да функционира, иначе имаме една гора от фикуси - така бих нарекъл до момента дейността в последните 3 години".

Изнесеното от министъра на земеделието са проверими факти, подчерта директорът на БАБХ и изтъкна "схемите" в министерството, за които сега се изнася информация, както и огромните интереси.

Относно обвиненията от страна на ИТН той изказа мнение, че обвиняващите трябва да изкарат и документи за твърденията си. "За ваксинациите, за които се твърди, че не съм извършил - не само че съм ги извършил, но имам и една в повече. Поради техническа грешка не е въведена или е грешка в записа на системата", подчерта д-р Мавровски.

Той обяви, че е сформирана комисия в МЗХ по казуса със стадото на бай Рибан и се търси решение. И отбеляза също, че познава цялото семейство. По думите му наложеният им тормоз е покъртителен. Никой не отиде за година и 4 месеца да направи съответните проверки и анализи, подчерта той.

По въпроса с шарката и полюсните мнения за ваксинация на животните, директорът на БАБХ изказа мнение, че е редно млекопреработвателите и животновъдите да вземат решение заедно. По думите му в страната има 17 огнища с шарка, които не са ликвидирани.

"При необходимост има вероятност да пристъпим и към ваксинация. И самият сектор би следвало да вземе отношение. Но ако рискуваме още 30-40-50 или 100 хил. животни, които да бъдат избити, това наистина ще бъде много тежко".

Земеделският министър внесе 2 сигнала в прокуратурата, свързани с Областната дирекция на БАБХ в Пловдив. По думите на д-р Мавровски "тепърва се започва". Той уточни, че инсинераторите са изключително важни за националната сигурност. Но работата им няма да продължи, както е било досега, обеща директорът на агенцията. На този етап обаче няма предпоставка за прекратяване на договори.

"Проверките трябва да доведат до спокойствие на българските граждани в тази институция - че тя функционира, че е в рамките на закона. Целта е тази агенция вече да тръгне в някаква градивна посока", деклароира той.

За фитосанитарния контрол на границата на "Капитан Андреево" д-р Мавровски посочи: "Имам сигнал от последните дни, че има завишения на пробите, които са замърсени, и намаляване на честотата на пробите, т.е. има по-малко взети проби и повече нарушения".

По думите му за там има сигнали за натиск върху служители на агенцията, като предстои това да бъде проверявано.

Според него забранените препарати за растителна защита, за които министърът съобщи, че влизат с тирове през "Капитан Андреево" с фалшиви документи, вече са на територията на страната. По думите му те са в нелегални складове. Следват проверки и в тази посока, декларира също директорът на БАБХ Ангел Мавровски.