МВР за бомбите: Имат връзка с вътрешнополитическите събития

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че вълната от бомбените заплахи в последните дни са свързани с вътрешнополитическите събития. Сигналите за бомби, които заляха институции, училища и детски градини, са от чужбина.

По думите на министъра съобщенията се подготвят извън страната, след което се превеждат на български език с помощта на специализирана програма. Това е една от особеностите, установени при анализа на поредицата от сигнали, които през последните дни предизвикаха проверки и евакуации на обществени сгради.

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Демерджиев определи действията като злонамерени и организирани. Според него се наблюдава зависимост между времето, в което пристигат заплашителните съобщения, и конкретни събития от политическия живот на страната.

Министърът обаче не посочи кои са тези събития и не назова предполагаеми извършители или организатори на кампанията. Разследването продължава, като основната задача на службите е да установят откъде се изпращат съобщенията и кои лица стоят зад тях.