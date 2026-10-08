Деца по пантофи в градината заради бомбени заплахи: Как се действа при сигнал

През последните дни вълна от бомбени заплахи заля не само институциите, но и училищата и детските градини. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че атаката е координирана и идва от чужбина. Той не изключи връзка между заплахите и определени политически събития.

Заплахите не подминаха и децата

Заради получените сигнали деца са оставали с часове в дворовете на детски градини, хранели са се там и са пропускали следобедния си сън, твърдят родители. В социалните мрежи те поставиха въпроса има ли общ протокол, който определя действията при подобни ситуации.

През последните седмици директори на училища и детски градини са получили електронни писма със заплахи за поставени взривни устройства. В съобщенията се твърди, че детонацията ще настъпи един час след изпращането им. Ситуацията предизвика притеснение сред учители и родители, а предприетите мерки също породиха недоволство.

Един такъв пример е от столични детски градини, където бомбените заплаха идваха през последните дни.

"Не дойде полиция, децата по пантофи, гладни, жадни, седят на двора. Госпожите бяха купили хляб и им даваха", пише родител.

Според друг сигнал заплахата е получена в 11:30 часа, но към 14:30 часа проверката все още не е била извършена.

Кога се налага евакуация на деца?

От 2023 г. действа унифициран протокол, който трябва да се спазва от учебните заведения при заплахи за поставени взривни устройства.

"Като се получи сигналът за заплаха, персоналът на учебното заведение трябва да има определени служители, които да направят оглед заедно със служителите на МВР", обясни пред Bulgaria ON AIR Мария Тенева, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция".

Тя казва, че огледът обикновено отнема около 15-20 минути, тъй като служителите на учебното заведение познават добре сградата. Тенева уточни, че до установяването на опасен предмет не е необходима евакуация на децата.

Експертът по киберсигурност Явор Колев обясни, че бомбените заплахи срещу училища и детски градини предизвикват огромно обществено внимание. "Това е една от целите на терористите", посочи той.

Според него друга цел е да бъде ангажирано вниманието на правоохранителните органи.

"Не на последно място - да се изпробват възможностите на държавата и времето, за което тя реагира при такива заплахи", допълни Колев.

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