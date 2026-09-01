Фалшиви бомбени заплахи белязаха началото на новата учебна година в Русия

Вълна от фалшиви сигнали за бомби предизвика масови евакуации в училища, детски градини, болници и музеи в най-малко девет руски региона, съобщиха във вторник руските власти и медии.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че "дузина“ училища, детски градини и болници са реагирали на заплахите за бомби. Фалшивите сигнали дойдоха на фона на честванията за Деня на знанието, с който на 1 септември се отбелязва началото на новата учебна година, съобщава The Moscow Times.

"Не можем да пренебрегнем тези заплахи, въпреки че разбираме целта на врага да провали празника за децата и възрастните“, написа Дрозденко в Telegram. Предполага се, че с изказването си той вероятно визира Украйна.

Полицията в Санкт Петербург и Ленинградска област съобщи пред новинарския портал "Фонтанка“, че над 100 институции са получили фалшиви заплахи.

В Москва най-малко четири музея, включително Държавния музей за изобразително изкуство "Пушкин“, евакуираха посетителите си или временно преустановиха работа поради причини, определени като "технически“.

Съобщава се също за евакуация на правителствена сграда в далекоизточния Забайкалски край и на редица болници в централната република Татарстан.

Сигнали за фалшиви бомбени заплахи бяха регистрирани и в района на Урал, в Ямало-Ненецкия автономен окръг, както и в Оренбургска и Красноярска област.

Масовите бомбени заплахи, наричани от Кремъл "телефонен тероризъм“, периодично засягат руските градове както в годините преди, така и след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна.