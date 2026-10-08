ПБ: Нямаме достатъчно данни кой стои зад атаките в Черно море

Депутатът от ПБ Александър Узунов е на мнение, че страната ни не разполага с достатъчно информация, за да посочи със сигурност кой стои зад атаките срещу търговски кораби в Черно море.

“Русия и Украйна се обвиняват взаимно, но произходът на дроновете остава неизяснен”, добави Узунов в предаването "Денят ON AIR".

Депутатът отхвърли твърденията на представители на опозицията, че има свидетелства за руския произход на дроновете. "Знамена ли са имали тези дронове? Или е имало водолази на морското дъно?”, попита Узунов.

Според него, когато бъдат установени категорични факти, обществото ще бъде информирано и ще бъдат предприети необходимите дипломатически мерки.

Какво се случва след КСНС?

Узунов коментира и заседанието на КСНС, което се проведе вчера и продължи около пет часа. По думите на депутата най-важният резултат е, че сигурността в Черноморския регион е поставена на най-високо държавно равнище.

Той предупреди, че част от представената пред политиците информация може да е получена от партньорски разузнавателни служби и трябва да остане класифицирана. "Да се разсекрети какво са казали политиците, а не службите", предложи представителят на ПБ.

Узунов коментира и предположенията, че на борда на един от атакуваните кораби е имало военнослужещи или оръжие. "Аз чух тезата за войска, но това е кораб от 1976 г., не в особено цветущо състояние. Не съм убеден, че някоя държава ще разположи войска там", заяви народният представител.

Според него подобни твърдения не са потвърдени, а въпросът дали е имало оръжие на борда изисква допълнително изясняване.

Защити ВМС

Пред Bulgaria ON AIR Узунов защити действията на Военноморските и Военновъздушните сили след нападенията. "Считам, че българската страна, ВМС и ВВС, направи абсолютно всичко възможно”.

Според него районът е бил обследван многократно от въздуха в търсене на оцелели, а предстои да бъде проверено и морското дъно.

Депутатът от ПБ заяви, че не вижда непосредствена заплаха за националната сигурност на България, въпреки съществуващите рискове.

Той допълни, че България, Румъния и Турция имат общ интерес да гарантират безопасността на корабоплаването и да ограничат разширяването на конфликта в Черно море.

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