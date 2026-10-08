Депутат от ДБ: Има данни, че руски дрон е ударил кораб в Черно море

Депутатът от “Демократична България” Свилен Трифонов е на мнение, че ударите по кораби в Черно море са сигнал за нарастваща ескалация, която създава риск за българското корабоплаване.

"Един от оцелелите свидетели на един от корабите ясно твърдеше, че е ударен от руски дрон” каза Трифонов и добави, че има и други косвени доказателства, които сочат, че ударът идва от Русия.

“Това е коридор, който се използва от Украйна за износ на зърно и в момента не се ползва от Русия. Безспорно са обслужвали украинската държава. Един от корабите е ударен два пъти - подводно и с дрон. Със сигурност са искали да бъде потопен", заяви депутатът от в предаването "Денят ON AIR".

Според него информацията трябва да бъде потвърдена и от президента, премиера и службите.

Депутатът от ДБ изрази притеснение от начина, по който е протекъл КСНС. По думите му не е имало нито обстановка, нито поведение, които да съответстват на опасността, която е настъпила вследствие на двата удара.

“Ние сме отишли подготвени със 7 точки. Първите 2 още не са уважени и те са фундаментални. Ние сме от тези, които не подкрепят декларацията. За настоящето правителство е проблем да назоват агресора - Русия. Второто искане, което също не беше уважено, е Русия и Украйна да спрат военните действия и да се водят преговори", допълни Трифонов за Bulgaria ON AIR.

Призив за конкретни мерки

"Липсват ни бързина и ангажимент с конкретни мерки спрямо лицата, които се сработват с всяка власт. Фирмите, които могат да монтират и произвеждат мантинели в България, са няколко. Ако не се работи с тях, трябва са се каже с кои други ще се работи. В момента имаме абсолютно парламентарно мнозинство. Ако има пропуски и дефицити, нямат оправдание от ПБ да не променят законодателството така, че да прескочат всякакви схеми, но това не се случва. Сменена е кулата, от която се дават заповедите", коментира депутатът.

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