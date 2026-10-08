Румен Кънчев: В Черно море само Русия има капацитет за такъв дронов удар

За първи път това правителство светкавично реагира на случващото се в Черно море. Първата реакция на министър-председателя беше, според мен, адекватна и точна - събра веднага част от Министерския съвет, службите и даде и пресконференция.

Аз съм убеден специално, нямам никакви съмнения, че ударът, който е потопил кораба и е нанесъл щети на другия кораб, е руска работа. Няма друга сила в зоната на Черно море, която да има капацитет и оперативни възможности да извърши такава операция. Дори украинците, според мен, силно се съмнявам, че на това разстояние, на това място в Черно море, могат да потопят такъв плавателен съд.

Това каза за БНР Румен Кънчев - експерт по международна сигурност и геополитика, бивш заместник-министър на отбраната и един от активните политици и експерти, работили за присъединяването на страната ни към НАТО – за вчерашния КСНС, свикан заради атаката с морски и въздушни дронове по два кораба в българското изключително икономическо пространство.

Документа на КСНС е твърде констативен, Кънчев призова за конкретни решения

Според него заключителния документ " страда от един много тежък, недъг":

"Той констатира какво се случва, сякаш ние не знаем, че тече война, че тя е заплашваща нашата национална сигурност и т.н. Вместо да е констативен, той трябва да внушава решения и главно на изпълнителната власт! Например се казва още в първата част на това съобщение, че нараства броят на високотехнологични бойни и безпилотни системи. Виждаме, че нараства! Но, тук трябваше по друг начин да е формулирана, според мен: "Тъй като нараства броят, предлагаме на МС да разработи стратегия... или да предложи връщането на България в редица инициативи програми на ЕС и НАТО, свързани с укрепване на сигурността". Така са написани всички точки, което ме кара да мисля, че така пишат секретните служби. Те никога не предлагат. Те констатират, пък този, който взима решение, ще прецени какво да направи".

Кънчев даде пример и с констатацията, че критичната инфраструктура на страната е под голяма опасност:

"4-5 пъти се споменава думата "дипломация", че дипломацията ще реши всичко. Ами не решава дипломацията всичко, напротив. Дипломацията е финалният стадий на процес. Когато всичко е приключено, когато са формирани реалностите на един военен конфликт, дипломатите обличат тези финални реалности в някакъв текст.

На мен ми е интересно как ще отговори правителството на следния въпрос: "Защо Руската федерация не се опита чрез дипломация да реши своите проблеми с Украйна, а предпочете тежка, широкомащабна военна инвазия".

Целта на Русия чрез подобни атаки е да се принуди евролидерите да седнат да преговарят, категоричен бе той пред "Хоризонт":

"Зимната офанзива още не е започнала. Руснаците се готвят усилено. Има промяна в стратегията на действие на бойното поле на Русия. Довчера беше насочена срещу военните обекти и обектите от военната структура. Сега вече техните удари са върху всички големи градове, стига да имат възможност да ги ударят, така че да създадат паника и недоволство у украинците. Тоест да генерират процес на вътрешно сваляне на правителството и същевременно да кажат на европейските лидери и на Европа, които подпомагат Украйна, че тази работа е безсмислена".

Съществуват морски съдове, които могат да намерят потопения кораб, каза още Кънчев:

"Истински експерти доста бързо могат да кажат какво е положението".

Според него премиерът е бил прав в изказването си за нулеви способностите за защита на водите в изключителната ни икономическа зона.

"Премиерът обаче леко тества своите опоненти. Това го прави непрекъснато. Той каза, че трябва да се купят 5 системи за противоракетна отбрана "Пейтриът" 5 системи са една батарея. Румъния има 7 батареи, защото много навреме започнаха да ги купуват. Гърция има около 9. Ние имаме 0 към момента. Трябва в много бърз срок да се организираме. Според военните специалисти са необходими 3 батареи за сухопътни войски и 2 – за ВВС. Това е цифрата, която трябва да се гони. Една батарея все още е малко, но все пак е първа крачка", посочи той.