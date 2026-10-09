Няма замърсяване на водата при Калиакра, Бяла и Созопол след ударите на кораби в Черно море

След ударите с дронове на два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на страната ни министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова разпореди извънредна проверка в района на българското Черноморие. Специалисти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна са взели и обработили проби от морската вода в района на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район", обясни пред БНТ: "Още на 6 октомври по разпореждане на министъра на околната среда и водите извършихме пробонабиране на морски води от трите пункта. Вчера бяха готови първоначалните резултати, тъй като има и други вещества, чиито резултати ще бъдат готови следващата седмица. В трите пункта изследвахме физикохимични показатели за качество – желязо, мед, цинк, алуминий и полихлорирани бифенили. В района на Калиакра нямаме никакви превишения по нито един от показателите. При Бяла имаме превишение само при азота, а при Созопол – по няколко азотни съединения и фосфор. Не можем да обвържем тези превишения на нормите с инцидента с плавателните съдове на 6 октомври, тъй като най-вероятно става въпрос за дифузно замърсяване от земеделски източници, което няма отношение към инцидента. Освен изброените показатели изследването включва и нефтопродукти. При посещението на място колегите не са забелязали характерната при такъв тип замърсяване опалесценция на водната повърхност. Това се потвърждава и от резултатите от изследваните проби – липсват нефтопродукти", каза Явор Димитров.

За целта на изследването директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" коментира: „Целта беше да направим мониторинг възможно най-рано, веднага след инцидента, за да имаме представа за качеството на черноморските ни води. Този мониторинг ще продължи и през следващите дни, като пунктовете и показателите ще бъдат уточнени допълнително, а също така ще зависят от хидрометеорологичната прогноза", каза Явор Димитров.