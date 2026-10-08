Джиков: Превозвачите отказват превоз на зърно през Черно море

Депутатът от “Прогресивна България” Тодор Джиков коментира как се отразява атаката с дронове в Черно море върху превозваческия бизнес. По думите му ситуацията в момента е притеснителна и ескалира.

“Войната започна като се обстрелваха кораби, после кораби до пристанища и в открити води, а вече от няколко дни виждаме, че се случва и в икономическите зони”, коментира Джиков пред Nova news.

Депутатът е на мнение, че трябва да бъде разработен механизъм, чрез който да се достигне до мирно уреждане на войната.

Депутатът обясни, че температурата и емоциите заради изборите се прехвърли и в заседанието на КСНС вчера.

“Апелирам към политиците, които участват в него да оставят настрана изборните резултати и какво искат да постигнат. Това е война в Европа, която вече продължава няколко години”, каза Джиков.

Превоза на зърно

Народният представител коментира как тази ситуация се отразява върху превоза на зърно. Според Джиков е нужно решение на ниво ЕС.

“От вчера има информация, че превозвачи отказват превоза на зърно. Това означава, че голямо количество българско зърно ще остане непродадено, а цената му ще се срине. Това е сериозен икономически риск за зърнопроизводителите”, уточни още Джиков.

Депутатът от “Прогресивна България”обясни какви промени са приети след заседанието на Комисията по земеделие в Народното събрание.

“На първо четене забранихме отглеждането на животни, кожата на които не може да се използва. Това е само за норките. Обмисляме да омекотим и подобрим законопроекта до определено количество да няма санкции”, коментира Джиков.