Черно море е под заплаха, но кой гарантира сигурността на корабоплаването?

Черно море вече не може да бъде разглеждано само като периферна зона на войната в Украйна. След ударите по търговски кораби край Румъния и в българската изключителна икономическа зона все по-трудно може да се твърди, че рискът остава ограничен единствено до воюващите страни.

Въпросът вече е кой и как гарантира сигурността на гражданското корабоплаване в море, чиито брегове са едновременно външна граница на Европейския съюз и част от източния фланг на НАТО.

ЕС търси конкретни механизми за защита

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби като недопустими и заяви солидарността на Европа с държавите от източния фланг. Тя обаче подчерта, че точните обстоятелства около инцидентите все още се изясняват.

От София дойде предложение тази европейска солидарност да бъде превърната в конкретни механизми за действие. След заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност президентът Илияна Йотова настоя България да поиска по-голям съюзнически принос за сигурността в Черно море.

Сред предложенията към Европейския съюз е създаването на общ рамков механизъм за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в Черно море. Обсъжда се и използването на европейските сателитни способности, както и при необходимост на Механизма за гражданска защита.

Идва въпросът за реалната защита

Именно тук се поставя същинският въпрос след последните атаки. Достатъчна ли е политическата солидарност, когато търговски кораби са подложени на удари, има човешки жертви, а войната започва да променя условията за корабоплаване в Черно море?

Ако свободата на корабоплаването е европейски интерес, а сигурността на източния фланг е съюзническа отговорност, следващата стъпка вече не е само поредното осъждане. Необходим е отговор как ЕС и НАТО могат да превърнат тези принципи в реални механизми за защита, преди следващият инцидент да постави още по-трудни въпроси.

Какви са възможностите за разширяване на партньорската подкрепа след инцидента в българската изключителна икономическа зона и как декларацията след заседанието на КСНС се възприема на европейско ниво - по темата разговаряме с експерта по европейска интеграция и директор на фондация "Европейски институт“ Любов Панайотова.

Какви могат да бъдат икономическите последици от подобни инциденти? Възможно ли е атаките срещу търговски кораби да доведат до по-високи застрахователни разходи и проблеми с доставките? Отговорите ще потърсим от старшия икономист от Института за пазарна икономика Адриан Николов.

Гледайте видеото с целия разговор.