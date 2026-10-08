Демерджиев: Имаме доказателства кой е убил Илиян Филипов, но оръжието не е намерено

Оръжието, с което е извършено убийството на Илиян Филипов, не е намерено. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в кулоарите на парламента в отговор на въпрос.

Събрани са огромни по обем доказателства, които несъмнено сочат към това кой е човекът, извършил това деяние, заяви той.

Преди дни Пловдивският окръжен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 51-годишния Славчо Мегеров, задържан за предумишлено убийство на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, извършено на 30 септември.

„Намерени са други оръжия, които свързваме с него, така че нищо чудно да има информация, която да касае и други престъпления“, каза още Демерджиев. Намерени са помещения, където е ясно кой има достъп, и е ясно кой ги е оставил, добави той.

В рамките на разследването са извършени седем претърсвания и изземвания в помещения и МПС в София и Пловдив, направен е следствен експеримент, разпитани са над 31 свидетели до момента, каза по-късно министър Демерджиев по време на изслушване в комисията по вътрешната сигурност и обществен ред на парламента.

НЗОК е източвана по няколко начина

Правим различен тип разследвания, свързани с източване на здравната каса, съобщи още Демерджиев. По думите му, проверките ще обхванат цялата страна.

Със съмнителните практики са били запознати и ръководствата на НЗОК и НАП.

Кодът на едно скъпоструващо лекарство е заменян с код на изключително евтино лекарство, посочи министърът. По думите му, впоследствие имало износ на лекарства. Той каза още, че проверките засягат и Националния осигурителен институт.

И отново за мантинелите и полетите

По-рано днес министър Иван Демерджиев беше изслушан в парламента относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Пеевски го обвини в лъжи и го упрекна, че не е предоставил документите.

Демержиев отвърна:

„Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен – част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Фокусът се измести по съвсем други въпроси, толкова много искаха народните представители – вместо да разговаряме по темата, коментирахме други теми", каза Демерджиев.

Вътрешният министър отбеляза, че е цитирал точно документите, датите на плащанията, размерите на плащанията. „Ясно е чии полети касае това. Това е отразено и в справката, която дойде от Малта", подчерта той и съобщи, че случаят е вече е даден на прокуратурата.

По думите му има много подобни случаи. „Днес ме питаше Хамид Хамид за един човек, който той идентифицира като Ники Мантинелата. Странно, че пита мен, защото този, наречен от него Ники Мантинелата, през 2015 г. се оказва съсобственик на ФК „Левски" заедно с адвокат Александър Ангелов. Ако ме пита и кой е адвокат Александър Ангелов, ще ми е странно. Така че те се познават твърде добре и няма смисъл да ме пита мен, аз ще дам отговор със съответните доказателства", добави вътрешният министър.