Найденов: Двамата украинци, обвинени в шпионаж, все още са в ареста

Министърът на правосъдието Николай Найденов отговори на депутатски въпрос и каза, че двамата украински граждани Олегсий Тимофеев и Роман Зозуля, които бяха задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България през януари, все още се намират у нас.

Според народния представител от “Възраждане” Коста Стоянов при задържането у двамата са открити секретни данни за компресорната станция "Расово" край Монтана, която служи за повишаване на налягането в българския участък на газопровода "Турски поток".

Пред депутатите министър Найденов уточни, че двамата украински граждани са с в ареста.

"Към настоящия момент и двете лица се намират в ареста. Мярката "задържане под стража" е взета от Софийски градски съд и впоследствие е била предмет на съдебен контрол. По последни данни, които са публични, същата е била потвърдена от Апелативен съд - София. При извършена проверка в деловодната система на Министерството на правосъдието се установи, че за посочените лица не са постъпвали искания по реда на международните права на помощ. По отношение на поставения от вас въпрос за евентуална намеса на представители на украинската държава, при нас такива данни няма”, каза Найденов.